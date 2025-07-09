Опытный боксер умер через несколько часов после поражения в поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Антонио Родригес

5 июля на арене «American Royal Palace» в американском Финиксе состоялся вечер бокса от промоутера Габриэля Бандеррамы и его компании Del Sol Boxing.

Главным событием шоу стал поединок во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) – на ринге встретились мексиканец Педро Антонио Родригес (15–25–3, 17 КО) и американец Филипп Вела (3–0, 2 КО).

Представитель США одолел соперника единогласным решением судей – 60–54, 60–54, 60–54. После боя Родригес отправился в номер отеля и сообщил, что вернется к ужину с другими участниками вечера бокса.

Мексиканец не появился на встрече, а утром его нашли мертвым в своем номере. Причины смерти на данный момент неизвестны, делом занимается местная полиция. Одной из версий, которая рассматривается – смерть из-за полученного урона на ринге.

sport.ua