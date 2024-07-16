Новак Джокович: “Еще в четвертом круге я почувствовал, что я очень близок к своей лучшей форме и могу побороться за титул Уимблдона”

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопросы журналистов после победы над Лоренцо Музетти в полуфинале Уимблдона

– Новак, это ваш десятый финал Уимблдона. Просто подытожьте, что вы чувствуете.

– В некотором смысле сюрреалистичные ощущения, потому что это всегда был любимый турнир с детства, я это всегда говорю. Я также напоминаю себе не принимать ничего как должное, особенно когда играешь в финале самого важного теннисного турнира в истории этого вида спорта. Когда я приехал на Уимблдон за три-четыре дня до турнира, я не был уверен приму ли в нем участие. Я приложил дополнительные усилия, чтобы восстановиться как можно быстрее, просто потому, что это Уимблдон.

Так что я очень, очень счастлив, что вышел в финал, потому что я не задумывался над тем, что буду играть за титул, особенно в первых нескольких матчах. Я просто думал о том, чтобы хорошо двигаться, не травмироваться, если честно, и чувствовать себя более свободно в своих движениях. Уже в третьем и еще особенно в четвертом раундах я почувствовал, что на самом деле очень близок к своей лучшей форме, и я могу побороться за титул.

– Думаю, многие из нас, и я в том числе, думали, что вы были немного сумасшедшим и немного безрассудным пару недель назад, когда вы начинали свое выступление. Получаете ли вы дополнительное удовольствие от того, что доказали, что люди ошибаются, будь то врачи, журналисты-идиоты, как я, или что-то подобное?

– Не очень. Знаете, я не хочу доказывать, что люди ошибаются. В этом году я был очень сосредоточен на том, чтобы Уимблдон стал для меня реальностью. И я не был безрассудным. Любой день такого безрассудства означал бы, что я шел против медицинских экспертов, которые руководили процессом реабилитации. А я никогда не был против этого. Я не навязывал ничего. Поэтому как только мы начали реабилитацию, я ежедневно выполнял все, что они говорили, что я должен делать. Я сделал даже больше, чем это, я думаю, с точки зрения своих попыток приложить усилия, чтобы вернуться на Уимблдон. Они знали об этом. Но мы договорились, что не будем говорить о моем гарантированном участии в Уимблдоне раньше, чем за три-четыре дня до начала турнира: пока мы не приедем в Лондон, пока я не проверю свое колено на корте, пока не сыграю тренировочные сеты, пока я действительно не проверю свое колено и не посмотрю, как оно реагирует.

Все, что мы делали в течение этих 20 с лишним дней, давало нам положительные результаты и сигналы. Да, я понимаю, почему люди думали, что это преждевременно, возможно, опрометчиво, но я не думаю, что это было так, если честно. Я просто следил за тем, что они говорили, какие оценки давали моему колену, и как оно ежедневно реагировало на нагрузку от упражнений, которые мне давали.

Я продолжаю вспоминать о нем, но давайте не забывать о Тейлоре Фрице. Он был в такой же ситуации, и у него было даже меньше дней, чем у меня. Он вернулся через 21 день после операции и сыграл три круга на Уимблдоне, пять сетов и четыре сета. Это было великолепно. Думаю, это осознание, что уже есть кто-то похожий на меня, кто прошел через почти такую же ситуацию, вдохновило меня. Он, как я уже говорил, довольно любезно поделился своим опытом, и это придало мне еще большей уверенности в том, что я смогу это сделать.

– Но Фритц не дошел до финала.

– Ну, он не дошел до финала, но он проиграл в напряженном четырехсетовом поединке в третьем круге Звереву. Конечно, я не знал, попаду ли в финал, но перед турниром я сказал, что буду играть только тогда, когда действительно почувствую, что смогу пройти далеко по сетке, то есть, что смогу конкурировать с лучшими теннисистами. Первые пару раундов, возможно, я двигался не так хорошо, и я все еще был в поиске этой свободы движения, так сказать. Затем в третьем, четвертом раунде я почувствовал, что уже не думаю о колене. Я на самом деле играю свободно, и играю так хорошо, как могу.

– 37 дней после операции. 37-й финал в воскресенье. Музетти только что сказал, что из семи матчей, которые он сыграл с вами, этот был лучшим для него и для вас по уровню тенниса. Я хотел бы знать, согласны ли вы с этим и считаете ли вы, что он, возможно, победил бы 90% других соперников, если бы играл с кем-то другим.

– Я не могу говорить о том, как он чувствовал себя на корте или как он играл. Ему, очевидно, лучше знать. Но я думал, что, возможно, я играл не лучшим образом. В определенные моменты я играл очень хорошо. Думаю, я играл, наверное, на том уровне, который является достаточно хорошим, чтобы выиграть в трех сетах. Не думаю, что я играл в свой лучший теннис, если честно.

– Воскресенье может стать лучшим спортивным днем для Англии за последние 58 лет. Мы все надеемся, что Гарет Саутгейт сделает это против Испании.

– Принесет победу домой. Вы надеетесь, что он принесет победу домой.

– До этого вы могли бы сами разбить сердце молодому испанцу на этом Центральном корте. Вам нравится такая перспектива? Считаете ли вы, что зрители будут болеть за вас, учитывая, что вы играете с кем-то из Испании?

– Я думаю, что английская публика получит лучшее из обоих миров, потому что финал Евро будет вечером, а мы начинаем, кажется, в 2 часа, так что у них будет достаточно времени, чтобы насладиться и теннисом, и футболом. Я думаю, что финал Уимблдона – это, пожалуй, тот теннисный матч, который за весь год в мире смотрят больше всего. Так что не только в Англии, но я уверен, что многие люди по всему миру будут следить за ним. Я думаю, это добавляет еще больше важности матчу.

Я не уверен, что разобью сердце Алькарасу. Я не намерен этого делать. Несмотря на то, что он так молод, он уже имеет за плечами три титула Grand Slam и собирается выиграть четвертый. В прошлом году он удивил, думаю, всех нас тем, как он играл в “Куинс Клаб” и на Уимблдоне, где он получил два титула подряд. Можно подумать, что как для того, кто вырос в Испании, как он, с его манерой игры, грунтовыми кортами, победа на мэйджорах, которая произошла в этом году на Ролан Гаррос, и Открытый чемпионат США несколько лет назад, возможно, не так удивили, как Уимблдон. Но то, как он двигается, как играет последние пару лет на траве, честно говоря, было потрясающе наблюдать за этим.

Я вижу много общего между мной и им с точки зрения способности адаптироваться и приспосабливаться к покрытию. Я думаю, что это, пожалуй, его самая большая черта – он умеет играть одинаково хорошо на любом покрытии и подстраиваться под конкретного соперника в тот или иной день. Так что он очень универсальный игрок, очень целостный игрок. Впечатляет то, чего он достиг в столь юном возрасте. Я сказал на корте, и я думаю, что, наверное, все мы разделяем это мнение, что он еще выиграет много турниров в своей карьере. Надеюсь, через два дня он отдаст мне этот, и дальше посмотрим (улыбается). После этого я буду болеть за него.

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