Флёрш и Чамберс провели тесты на будуще

Пилот Формулы 3 София Флёрш и пилот Академии Формулы 1 Хлоя Чамберс 12 и 13 июля участвовали в тестах за рулём машин Формулы 2 и Формулы 3..

Двухдневная программа была посвящена проверке разных конфигураций настроек подвески, используемых по ходу сезона, чтобы не превышать установленный FIA уровень усилия на руле.

Задача тестов – определить правила настройки машин в 2025 году, чтобы они подходили широкому кругу гонщиков, сделав оба чемпионата как можно более доступными.

За два дня Флёрш проехала 96 кругов за рулем F2 2024. Чемберс проехал 97 кругов на доработанной F3 2019 года, способной имитировать поведение и требования машин Формулы 3 2025 года.

София Флёрш: «На тестах Хлоя и я опробовали машины Формулы 3 и Формулы 2 с точки зрения рулевого управления, поскольку FIA и Formula 1 Group хотят сделать оба чемпионата более доступными для широкого круга гонщиков.

Мы работали с разными рулевыми рейками и изменением кастора. Чем больше кастор, тем тяжелее пилотировать. Что касается рулевых реек, я предпочла бы более жесткие – они позволяют намного агрессивнее проходить скоростные повороты, что важно для создания прижимной силы.

Кроме того. мы опробовали разные составы резины, ведь шины тоже влияют на усилие на руле, проехали длинную серию кругов – и я нашла сбалансированные настройки, которые мне понравились».

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