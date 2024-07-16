Українець першим у світі забив відомий Bounce данк. Здивуєтесь, але це не Smoove

Український блогер та данкер Вадим Поддубченко, який виступає під псевдонімом Miller, першим у світі забив відомий bounce dunk, який ще в 2016 році завірусився в мережі.

Вадим заданчив на кільце висотою 3,05 сантиметрів. Саме така висота є офіційною в НБА та ФІБА. М'яч був звичайним від FIBA 3×3.

Відомі данкери, такі як Smoove, Айзея Рів'єра, Джонатан Кларк, Пьотр Грабовскі, гравець збірної України з баскетболу Павло Крутоус, офіційний акаунт FIBA3x3 в Інстаграм та інші виписали респект Міллеру в коментарях під відео.

Відео: Інстаграм Вадима Міллера

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