Сын ЛеБрона Джеймса, Бронни, примет участие в драфте НБА 2024 года

Прошлой осенью врачи разрешили первокурснику Университета Южной Калифорнии вернуться в спорт после остановки сердца

Бронни Джеймс, старший сын знаменитого форварда Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса, примет участие в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.

При этом первокурсник Университета Южной Калифорнии, выступающий на позиции защитника, выйдет и на трансферный рынок NCAA – студенческой лиги, где он выступает. Он также сохраняет право обучения в колледже и может продолжить карьеру в другой команде.

Сейчас Джеймсу-младшему 19 лет. Еще прошлой весной специалисты прогнозировали, что он будет выбран в первой десятке на драфте НБА-2024. Леброн Джеймс заявлял о желании сыграть в НБА со своим старшим сыном.

В июле прошлого года Бронни перенес остановку сердца во время тренировки. Лишь в конце года врачи разрешили ему вернуться к тренировкам и играм за свой университет.

Проблемы с сердцем негативно отразились на статистике Бронни Джеймса на первом курсе. В нынешнем сезоне он в среднем проводит на площадке 19 минут, набирает 4,8 очка, выполняет 2,8 подбора и 2,1 передачу за игру.

Лейкерс, за который выступает 39-летний ЛеБрон, занимает девятое место в Западной конференции НБА с процентом побед 0,571.

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