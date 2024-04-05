Хьюстон. Томпсон отыграл три матчбола и второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале на грунте, Тиафо успешно начал защиту титула

На турнире АТР 250 в Хьюстоне определились еще две четвертьфинальные пары

Хьюстон, США • 1-7 апреля • грунт • $742,350

Действующий чемпион: Фрэнсис Тиафо (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Майкл Ммо (США, WC) — Макс Перселл (Австралия, 8) 6:2, 7:5

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) — Даниэль Элаи Галан (Колумбия) 6:4, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Джеймс Дакворт (Австралия) 6:2, 6:7(4), 7:5

Джордан Томпсон (Австралия, 6) — Александар Ковачевич (США) 4:6, 7:6(1), 7:6(7) — отыграл 3 матчбола

Фрэнсис Тиафо вышел в свой третий подряд четвертьфинал на турнире в Хьюстоне, сравняв счет в личных встречах с Джеймсом Даквортом (2:2). Следующим соперником американца станет Джордан Томпсон. Отметим, что Тиафо проиграл в своих пяти последних четвертьфинальных матчах.

Джордан Томпсон второй раз в сезоне выиграл матч, который продолжался более 3,5 часов. По ходу поединка австралиец отыграл три матчбола (один во втором сете и два в решающем). Томпсон второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира АТР на грунте (первый был также в Хьюстоне, в 2019 году).

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