Женская сборная Украины уверенно стартовала в квалификации Евро-2025

Женская сборная Украины с победы начала отбор на чемпионат Европы-2025.

В матче 1 тура команда Владимира Пятенко со счетом 2:0 одолела Косово .

На 28-й минуте Анна Петрик открыла счет с пенальти, а через 6 минут Тамила Химич удвоила преимущество.

Чемпионат Европы-2025

Квалификация, 1 тур

5 апреля

Украина — Косово — 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Петя 28, 2:0 — Химич 34

Украина: Келюшик, Петя, Апанащенко, Шматко, Басанска, Андрухов (Кунина 46), Семков, Химич, Овдейчук (Козлова 90 ;), Кравчук (Калинина 88), Глущенко (Панцулая 84). Косово: Демири, Рамаж, Кастрати (Авдули 65), Смаили, Крюезью, Бичкай (Эюпи) Місіні, Халілай, Лімані (Ука 65’), Меметі, Метай (Готі 65’).

Попередження: Андрухів 20’, Кастраті 49’, Місіні 90’, Авдулі 90+3’. ;

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