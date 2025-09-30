Серия А. Дженоа – Лацио 0:3. Атаковала команда Малиновского, а забивали ее соперники

Серия А. Пятый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" – "Лацио" 0:3

Голы: Канчелльери 4, Кастельянос 30, Дзакканьи 63

"Дженоа": Леали, Нортон-Каффи, Эстигор, Васкес, Мартин (Вентурино 84), Мазини (Эхатор 69), Френдруп, Эллертсон, Малиновский (Станчу 69), Витинья (В. Карбони 68), Коломбо (Экубан 69)

"Лацио": Проведель, Марушич (Хюсай 32), Хила (Педро 84), А. Романьоли, Лука Пеллегрини (Тавареш 69), Катальди, Башич (Патрик 84), Канчелльери, Диа, Дзакканьи, Кастельянос (Провстгор 85)

Предупреждения: Васкес 1, Нортон-Каффи 16, Мазини 51, Малиновский 62, Эстигор 90+3 – Катальди 35

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Кризисные, нервные команды. Начавшие сезон гораздо хуже, чем планировали, находившиеся чрезвычайно близко к зоне вылета. "Лацио" в случае поражения сегодня впервые в своей истории выдал бы четыре поражения в пяти первых турах сезона в лиге, впервые с 1969-го года проиграл бы все три первых гостевых матча в сезоне в лиге. "Дженоа" в случае отсутствия победы во второй раз в своей истории осталась бы без таких в первых пяти матчах сезона в лиге.

"Дженоа" всегда борется, играет жёстко, организованно, довольно надёжно в обороне. Это главный тренер Патрик Виейра особо отмечал и потому был оптимистичен. Но и признавал проблемы в атаке. Именно в командной игре в атаке. В креативе команда выглядела совершенно уныло. Потому и забила лишь два мяча в первых четырёх турах. А вот сегодня вышло наоборот. Она создала очень много, но пропустила столько же, сколько в первых четырёх турах вместе взятых.

"Лацио" первый матч лиги в сезоне провалил, второй – разгромно выиграл. А затем проиграл два со счетом 0:1 в жёсткой борьбе. В том числе дерби, в котором мог забить и добыть лучший результат. Так что и насчёт него можно было заявить, что в обороне солиден, но в атаке слаб. Хотя он вообще чувствовал себя отвратительно, почти депрессивно. Один из ветеранов Данило Катальди заявил, что игроки должны доказывать свое право играть за эту команду.

Что ж, сегодня они доказали. Что умеют сплотиться, бороться и выгрызть. Даже без пяти опорников, отсутствовавших по разным причинам. Пришлось размораживать и срочно заявлять на лигу Тома Башича, звать двух опорников из Примаверы. И Башич не подвел. Вся команда не подвела. Не подвела Маурицио Сарри, впервые с 2015-го года отказавшегося от тактической схемы 4-3-3. Вынужденно, из-за потерь опорников. Но, может, в этом его команда найдет новое начало?

"Дженоа"? Ей вроде бы трудно предъявить претензии сегодня, ведь она боролась и много создала. Выходит, она слишком слаба духом и слишком несбалансированна.

На 62-ой минуте счет по ударам по воротам был 12:3 в пользу генуэзцев, по владению мячом – 68:32. А по голам – 2:0 в пользу "Лацио". Гости из Рима открыли счет рано. Кастельянос бросил в прорыв Канчелльери, а тот закрутил мяч под перекладину. Это позволило отойти в оборону, отдать мяч. А владеть мячом "Дженоа" совершенно не любит. И она вскоре пропустила еще одну атаку. Здесь Леали спас, выйдя далеко из штрафной и умудрившись отбить два удара не руками.

В первой четверти матча игроки центра поля и атаки хозяев коснулись мяча 8-11 раз, а центральные защитники – 25-30. Из этого четко можно понять, на что была похожа игра "Дженоа". Ни на что. Постепенно она все же начала входить в игру. Высоко прессинговать. Витинья закручивал метров с 18-ти – немного неточно. Коломбо замкнул прострел с отличной позиции выше. Но именно в эти минуты "Лацио" убежал в атаку по правому флангу, и Марушич прострелил на Кастельяноса.

"Дженоа" не падала духом. Малиновский исполнил штрафной из левой стороны низом. Немного неточно. Эллертсон выскочил один-на-один – Проведель спас. Малиновский вновь пробил издали, уже с игры – Проведель отбил. Вновь один-на-один, теперь уже Коломбо – вновь Проведель спасает. В начале второго тайма был заработан даже пенальти за руку, но с помощью ВАР отменен – рука прижата к телу. А вскоре розыгрыш штрафного гости с третьей попытки затолкали.

"Дженоа" – удобный соперник для "Лацио" в последнее время. Сегодня "орлы" оформили четыре победы над ним подряд в лиге и пять – во всех турнирах. И все – без пропущенных. Такого в истории никогда ранее не было. Четыре победы подряд в очных матчах и конкретно в Генуе. Такая победа позволяет римлянам набрать шесть очков, выйти на 12-ое место и облегченно вздохнуть. А вот генуэзцам сейчас дышать крайне тяжело. В зоне вылета, с двумя очками.

Малиновский вышел в стартовом составе в лиге в третий раз подряд. Как и в предыдущих двух матчах, старался, боролся, много бегал, прессинговал высоко, помогал на флангах и в глубине поля. Но в штрафной площадке соперника мяча не касался. Участвовал в 12-ти единоборствах, выиграв пять. 11 раз потерял мяч. Трижды сфолил, в том числе получив желтую карточку. Именно с того штрафного "Лацио" забил третий мяч. Заработал два фола.

По активности в борьбе, передачам (35 с 86-ю процентами точности, в том числе четыре точные длинные из пяти попыток) и касаниям мяча (51) он был лидером среди полузащиты и атаки своей команды, уступая лишь защитникам. Но и по потерям мяча. А в целом почти все по-настоящему опасные моменты команды были созданы без него. В целом "Дженоа" гораздо больше сегодня играла флангами, чем через центр, который часто выпадал.

www.ua-football.com