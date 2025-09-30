Украинцы на турнирах ITF 30 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($40,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
Анита Сагдиева (Украина) – Оливия Линцер (Польша, 4)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
12:00 | Александр Овчаренко (Украина, 7) – Джанникола Мисаси (Италия, Q)
13:30 | Алексей Крутых (Украина, 8) – Джованни Орадини (Италия)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:00 | Вячеслав Белинский/Александр Овчаренко (Украина) – Леонардо Йемми/Эдоардо Занада (Италия)
($30,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
11:30 | Вадим Коновчук (Украина, 2) – Сюй Вэйтао (Китай, 14)
Пары. Основная сетка. 1 круг
13:00 | Андрей Порицкий/Вадим Урсу (Украина) – Майкл Бассем Собхи/Фарес Закария (Египет)
13:00 | Владимир Ужиловский/Сидней Зик (Украина/Германия) – Юрий Джавакян/Корай Кирчи (Украина/Турция)
($30,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
16:30 | Дарья Есипчук/Астрид Сиротте (Украина/Франция) – Седа Баслилар/Хаяр Кринебуш (Франция)
($30,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
10:00 | Инга Лонгиненко (Украина) – Марьям Атия (Египет, 14)
($30,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
14:30 | Александр Брайнин/Цзян Ицин (Украина/Китай) – Джемиль Турга Дуран/Бугра Озкоч (Турция)
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал
12:30 | Мария Дробышева (Украина, 11) – Хелена Музинич (Сербия)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:30 | Полина Скляр/Мелинда Биро (Украина/Венгрия) – Ноэми Майнес/Аврора Урсо (Италия, 4)
15:30 | Алиса Барановская/Франческа Гандольфи (Украина/Италия) – Тея Никчевич/Паула Ортега Редондо (Черногория/Испания, 3)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
09:30 | Кристина Почтовик (Украина) – Джулия Сафина Попа (Румыния, 6/Q)