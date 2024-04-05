Зак Браун гоняет в Италии на исторических машинах

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, чаще всего прилетает на этапы чемпионата мира вместе с командой Формулы 1, но бывают и исключения, и в этот уик-энд как раз такой случай.

C 5 по 7 апреля в Италии на одноимённом автодроме проходит Mugello Classic – гонки исторической техники, с которых начинается сезон в этой по-своему очень интересной категории автоспорта. В этих соревнованиях Браун выступает вместе Ричардом Дином, своим другом и вторым владельцем команды United Autosports, и вместе они гоняют на двух машинах из личной коллекции Зака.

Это Jaguar XJR-10 образца 1989 года, спортпрототип, который относится к машинам ныне не существующей Group C. Эта машина в своё время, в конце 80-х, выиграла немало гонок на выносливость американской серии IMSA. Также Браун и Дин пилотируют Porsche 935 – спорткар, в 1982 году побеждавший в «24 часах Дайтоны» и «12 часах Себринга».

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