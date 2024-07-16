Стал известен следующий соперник одного из лидеров рейтинга P4P

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшим весе (до 55,3 кг) Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO) проведет следующий бой против 37-летнего австралийца Ти Джея Дохени (26-4, 20 KO), который владел титулом IBF в этом дивизионе с 2018-го по 2019-й.

Бой состоится 3 сентября на арене Ariake в Токио.

Выбор такого соперника обусловлена популярностью австралийца в Японии. Другой причиной является его высокое место в рейтинге WBO. Благодаря недавним победам с поясом WBO Asia Pacific на кону, Ти Джей поднялся на 2-ю строчку, сразу за Сэмом Гудманом (19-0, 8 KO), который может стать следующим соперником для Иноуэ. Гудман является обязательным претендентом, но решил провести промежуточный поединок, получив травму руки во время предыдущего боя.

Интересно, что Дохени в пятый раз будет драться в Японии и еще ни разу там не проигрывал.

Отметим, что Наоя Иноуэ входит в тройку сильнейших боксеров независимо от весовой категории во всех авторитетных рейтингах.

sport.ua