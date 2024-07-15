Рейтинг WTA. Паолини поднялась на пятое место, Крейчикова вернулась в топ-10, историческое достижение Раутлифф

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг
Ига Швёнтек по итогам Уимблдона имеет запас в более чем три тысячи очков от Коко Гауфф, которая находится на втором месте.
Жасмин Паолини, которая сыграла в финале травяного “мэйджора”, поднялась на пятое место в рейтинге и стала третьей итальянкой, которой это удалось. Ранее в топ-5 входили Франческа Скьявоне (№4 в январе 2011 года) и Сара Эррани (№5 в мае 2013 года).
В топ-10 после шестимесячной паузы вернулась новая чемпионка Уимблдона Барбора Крейчичкова. Напомним, персональным рекордом чешки является второе место в феврале 2022 года.
ТОП-10 рейтинга WTA (на 15.07.2024)
1. Ига Швёнтек (Польша) – 11285 очков
2. Коко Гауфф (США) – 8173 очка
3. Арина Соболенко (-) – 7061 очко
4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 6376 очков
5. Жасмин Паолини (Италия) – 5518 очков (+2)
6. Джессика Пегула (США) – 4665 очков (-1)
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4055 очков (+1)
8. Мария Саккари (Греция) – 3925 очков (+1)
9. Даниэль Коллинс (США) – 3702 очка (+2)
10. Барбора Крейчикова (Чехия) – 3573 очка (+22)
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Также отметим, что в парной классификации с этой недели новый лидер – финалистка Уимблдона Эрин Раутлифф, которая стала первой представительницей Новой Зеландии на вершине рейтинга.
Личные рекорды теннисисток из топ-100:
5. Жасмин Паолини (+2)
15. Эмма Наварро (+2)
28. Диана Шнайдер (+2)
53. Лулу Сунь (+70) – дебют в топ-100
92. Эрика Андреева (+9)
Чемпионская гонка WTA (на 15.07.2024)
1. Ига Швёнтек (Польша) – 7335 очков
2. Арина Соболенко (-) – 4466 очков
3. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4121 очко
4. Коко Гауфф (США) – 3358 очков
5. Жасмин Паолини (Италия) – 3205 очков
6. Даниэль Коллинс (США) – 2927 очков
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 2260 очков
8. Дарья Касаткина (-) – 2173 очка
…
9. Елена Остапенко (Латвия) – 2020 очков
10. Анна Калинская (-) – 1906 очков
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