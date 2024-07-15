Рейтинг WTA. Паолини поднялась на пятое место, Крейчикова вернулась в топ-10, историческое достижение Раутлифф

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг

Ига Швёнтек по итогам Уимблдона имеет запас в более чем три тысячи очков от Коко Гауфф, которая находится на втором месте.

Жасмин Паолини, которая сыграла в финале травяного “мэйджора”, поднялась на пятое место в рейтинге и стала третьей итальянкой, которой это удалось. Ранее в топ-5 входили Франческа Скьявоне (№4 в январе 2011 года) и Сара Эррани (№5 в мае 2013 года).

В топ-10 после шестимесячной паузы вернулась новая чемпионка Уимблдона Барбора Крейчичкова. Напомним, персональным рекордом чешки является второе место в феврале 2022 года.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 15.07.2024)

1. Ига Швёнтек (Польша) – 11285 очков

2. Коко Гауфф (США) – 8173 очка

3. Арина Соболенко (-) – 7061 очко

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 6376 очков

5. Жасмин Паолини (Италия) – 5518 очков (+2)

6. Джессика Пегула (США) – 4665 очков (-1)

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4055 очков (+1)

8. Мария Саккари (Греция) – 3925 очков (+1)

9. Даниэль Коллинс (США) – 3702 очка (+2)

10. Барбора Крейчикова (Чехия) – 3573 очка (+22)

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Также отметим, что в парной классификации с этой недели новый лидер – финалистка Уимблдона Эрин Раутлифф, которая стала первой представительницей Новой Зеландии на вершине рейтинга.

Личные рекорды теннисисток из топ-100:

5. Жасмин Паолини (+2)

15. Эмма Наварро (+2)

28. Диана Шнайдер (+2)

53. Лулу Сунь (+70) – дебют в топ-100

92. Эрика Андреева (+9)

Чемпионская гонка WTA (на 15.07.2024)

1. Ига Швёнтек (Польша) – 7335 очков

2. Арина Соболенко (-) – 4466 очков

3. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4121 очко

4. Коко Гауфф (США) – 3358 очков

5. Жасмин Паолини (Италия) – 3205 очков

6. Даниэль Коллинс (США) – 2927 очков

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 2260 очков

8. Дарья Касаткина (-) – 2173 очка

…

9. Елена Остапенко (Латвия) – 2020 очков

10. Анна Калинская (-) – 1906 очков

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