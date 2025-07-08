Нью-Йорк Никс объявил о назначении Майка Брауна главным тренером

Браун дважды признавался тренером года в НБА

Нью-Йорк Никс назначили на должность главного тренера Майка Брауна.

55-летний специалист последние три сезона работал в Сакраменто Кингз. Браун в своем первом сезоне с Кингз вывел франшизу в плей-офф впервые за 16 лет.

Также коуч дважды признавался «тренером года» в НБА (2023-й год и 2009-й, во времена работы с Кливленд Кавальерс). На своей должности в стане Никс, Браун заменил Тома Тибодо.

Нью-Йорк занял третье место в регулярном чемпионате, однако в плей-офф уступил Индиане в полуфинале.

Источник