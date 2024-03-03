Порахували, скільки очок Леброн Джеймс набрав у складі кожної зі своїх команд

3 березня – день Леброна Джеймса в НБА. Саме цієї ночі Король оформив історичне досягнення, набравши 40 тисяч очок за кар’єру. У програному матчі з «Денвером» він додав до бомбардирського доробка 26 балів і став зіркою ночі.

Варто поглянути назад і порахувати, де формувалася ця неймовірна цифра 40к. За свою кар’єру Король представляв кольори трьох команд: «Клівленд», «Маямі», «Лейкерс». Дивимося, скільки та де він набирав:

«Клівленд»: 23 119 очок за 11 сезонів

«Маямі»: 7919 за чотири сезони

«Лейкерс»: 8 979 за шість сезонів

Щоб досягти історичної позначки Леброну знадобилося відіграти в найкращій лізі світу 21 сезон. Рекорд належить Вінсу Картеру, на рахунку якого 22 сезони в НБА.

Фото: G Fiume/Getty Images

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