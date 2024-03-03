Российский вратарь не дал Панарину стать героем! Самсонов сделал суперсейв и выиграл матч для «Торонто»

«Торонто» дома обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ

Артемий Панарин и Илья Самсонов. Фото USA Today Sports Артемий отметился двумя передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Рейнджерс» — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лафренье — 18 (Фокс), 11:33 — 0:1. Марнер — 24 (Мэттьюс), 23:54 — 1:1. Трочек — 21 (Лафренье, Панарин), 25:03 — 1:2. Нюландер — 33 (Доми, Маккейб), 28:54 — 2:2. Таварес — 18 (Ярнкрок, Райлли), 47:17 — 3:2. Трочек — 22 (Лафренье, Панарин), 58:53 — 3:3.

Победный буллит: Доми.

Вратари: Самсонов — Шестеркин (58:10 — 58:53).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 34 (12+10+12+0) — 35 (10+6+14+5).

Наши: Любушкин (12.12/0/0) — Панарин (22.37/7/+1).

3 марта. Торонто. Scotiabank Arena.

Самый яркий матч игрового дня был сыгран в Торонто, где «Мэйпл Лифс» принимали «Рейнджерс». Это был третий очный матч этих команд в сезоне, и каждый раз зрители видели не менее шести заброшенных шайб. В этот раз ворота «Торонто» и «Рейнджерс» защищали российские вратари, но и они не смогли «засушить» игру между этими командами.

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Шикарный матч у «Рейнджерс» провело звено Артемия Панарина. Все три шайбы в основное время соорудила именно их тройка Панарин — Трочек — Лафренье. Последний уже повторил свой собственный рекорд по результативности в лиге, набрав 39 (18+21) очков в 61 матче.

Панарин же сделал два ассиста и продолжает держаться в топ-5 лучших бомбардиров лиги. Сейчас на его счету 84 (35+49) очка в 61 матче. Личный рекорд Панарина в регулярке — 96 очков. Кажется, в этом сезоне он должен пасть.

Фото USA Today Sports

К третьему периоду команды подошли при равном счете — 2:2. Сама игра шла без явного преимущества одной из команд. На восьмой минуте третьего периода Джон Таварес не без помощи серии рикошетов вывел «Торонто» вперед, создав хорошую заявку на победу.

Третий игровой отрезок вообще стал самым ярким в матче. За пять минут до конца основного времени форвард «Рейнджерс» Мэтт Ремпе впечатал в борт защитника «Торонто» Илью Любушкина, который проводил первый матч за «Мэйпл Лифс» после обмена. Впрячься за новичка решил Райан Ривз, вызвавший Ремпе на драку.

Для 21-летнего форварда матч с «Торонто» был всего седьмым в лиге. Зато драка с Ривзом стала уже четвертой в НХЛ. До этого Ремпе уже дрался в матчах с «Айлендерс», «Филадельфией» и «Коламбусом».

Оба бойца несколько раз обменялись мощными ударами, но устояли на ногах. Казалось, что Ривз специально целится в огромный фингал Ремпе, который ему поставили в предыдущих матчах.

Жаркой в этом матче оказалась и концовка. То самое звено Панарина сумело отыграться за минуту до конца основного времени матча. Отличился Винсент Трочек с передач Лафренье и Панарина.

Трочек и Панарин могли уже завершать игру в овертайме. Винсент увидел открытого россиянина, выкатил ему шайбу под бросок, но Илья Самсонов не позволил закончить этот шикарный матч так рано.

Развязка наступила лишь в серии буллитов, где более точными оказались игроки «Торонто». После этой победы «Мэйпл Лифс» поднялись на четвертое место на Востоке. «Рейнджерс» занимают второе место в конференции.

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