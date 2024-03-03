Ральф Шумахер: Война нервов продолжается

Уверенное выступление Макса Ферстаппена в Бахрейне, завершившееся его 55-й победой в Формуле 1, со стороны выглядело просто ещё одной успешной гонкой в карьере трёхкратного чемпиона мира. На первый взгляд, в слаженной работе Red Bull Racing на первом этапе сезона ничто не говорило о том, что обстановка внутри команды далеко не безоблачная.

Из-за «дела Хорнера» сейчас к этой команде приковано повышенное внимание, и журналисты, работавшие на Гран При Бахрейна и пристально за ней наблюдавшие, видели явные признаки наметившегося раскола.

По одну сторону австрийское руководство компании, Хельмут Марко и Эдриан Ньюи, которые считают, что Кристиан Хорнер пересёк некую черту, и это должно повлечь серьёзные последствия. По другую – таиландские совладельцы Red Bull, которым принадлежит 51% акций, и они поддерживают Хорнера и считают, что он в любом случае должен остаться на посту руководителя команды.

Несмотря на утечку (судя по всему, спланированную), конфиденциальной информации, связанной с этой скандальной историей, Хорнер продолжал улыбаться, комментировать работу команды и демонстративно появился в паддоке вместе с супругой, Джери Халлиуэлл, бывшей участницей некогда популярной группы Spice Girls.

Одним из тех, кто со стороны следил за обстановкой в команде Red Bull Racing, был Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Deutschland.

«Война нервов продолжается – либо всем её участникам в итоге придётся принести друг другу извинения, либо кому-то придётся уйти. Имиджу бренда уже нанесён колоссальный ущерб, – считает Ральф. – Обстановка в Red Bull крайне неспокойная. Могу предположить, что Макс Ферстаппен говорит одно, а поступает совсем по-другому. Структура команды дала трещину, и всё может развалиться очень быстро».

Шумахер также готов предположить, что при наиболее неблагоприятном развитии событий из команды могут уйти ключевые фигуры: «Эдриан Ньюи уже всего добился и просто хочет спокойно разрабатывать машины. Но может так случиться, что Хорнеру придётся этим заниматься самому.

На месте руководства Red Bull, пока из команды не ушли Ньюи и Макс Ферстаппен, я бы попытался найти какое-то мирное решение, чтобы в команде восстановилась спокойная обстановка».

Ральф имеет в виду вот что: в один из дней бахрейнского уик-энда многие видели, что Тото Вольфф что-то обсуждает с Йосом Ферстаппеном, отцом трёхкратного чемпиона мира. Когда руководителя команды Mercedes попросили это прокомментировать, он сказал: «Я знаю Йоса 25 лет, в наших отношениях бывало всякое, но сейчас я просто поздравил его с достижениями сына. Макс выступает в какой-то своей галактике».

Но когда его напрямую спросили, может ли голландский гонщик оказаться в Mercedes в 2025 году, Вольфф сначала сделал вид, что не понял вопроса, поскольку контракт Макса с Red Bull, рассчитан до 2028-го, но потом всё-таки сказал: «Ничего нельзя исключать».

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