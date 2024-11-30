Валттери Боттас: Главное – воскресная гонка

В пятницу Валттери Боттас пробился во вторую часть квалификации к спринту, а Гуаньюй Чжоу выбыл из борьбы в первой…



Валттери Боттас (13-й): «Сегодняшний результат лучше наших средних позиций в этом сезоне, пробившись во вторую часть квалификации мы сделали еще один небольшой шаг вперед. Результаты очень плотные, мы пока в самом хвосте, так что я надеюсь, что завтра днем мы пробьёмся в первую десятку.

Конечно, мы постараемся сделать все возможное в спринте, но основное внимание уделим основной гонке, где постараемся использовать все шансы».



Чжоу Гуаньюй (19-й): «Я был близок к тому, чтобы пройти во вторую сессию – машина вела себя неплохо. К сожалению, мы ошиблись с выбором времени для финального круга – слишком долго ждали на пит-лейн, из-за чего в начале круга попали в трафик. Обидно, ведь потеряв в первых поворотах по сравнению с предыдущим кругом, я смог отыграть семь десятых в последних.

Условия на трассе оказались непростыми – из-за сильного ветра было сложно управлять машиной в скоростных поворотах. Посмотрим, что получится завтра».

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