Джин Хаас уходит из NASCAR, но останется в Формуле 1

Команда Stewart-Haas в серии NASCAR закроется по окончании текущего сезона, подтвердили представители команды в совместном заявлении. При этом в Haas уточнили, что программа в Формуле 1 останется прежней.

В своем нынешнем виде команда существует с 2009 года, выиграв за это время 69 гонок в серии Cup и два титула среди пилотов. В серии NASCAR Xfinity она одержала 25 побед в гонках, а также стала чемпионом среди пилотов в 2023 году.

«Мы приняли трудное решение закрыть Stewart-Haas Racing по окончании сезона 2024 года. Гонки – сложный спорт, требующий полной самоотдачи, огромных ресурсов и ежедневного стремления быть лучше всех остальных. Для достижения успеха нужны все эти факторы. Мы достигли точки в нашей личной и деловой жизни, когда пришло время передать эстафету», — сказано в заявлении.

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