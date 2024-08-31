Колапинто: Мне ещё предстоит найти подход к шинам

Гонщик Williams Франко Колапинто неплохо провёл первый день дебютного для себя Гран При Италии. Во второй тренировке он показал семнадцатое время, уступив напарнику немногим более двух десятых секунды.

Алекс Элбон показал тринадцатое время и рассказал, что пока не смог найти оптимальные настройки, чтобы машина была быстра и на длинной дистанции, и на одном быстром круге.

Алекс Элбон (13-й): «В основном сегодня всё было хорошо, за исключением серии кругов на Soft во второй тренировке. У нас неплохой темп, но отрывы минимальные, поэтому предстоит ещё поработать.

Полагаю, завтра предстоит выбирать между квалификационным и гоночным темпом. Мы видим сильное гранулирование, которое вредит шинам. Пока не удаётся найти такие настройки, чтобы машина была быстра и в квалификации, и на длинной серии кругов, но посмотрим, к какому решению мы придём».

Франко Колапинто (17-й): «Я очень горжусь тем, что завершил первую пятницу в качестве гонщика Формулы 1. Нам с командой ещё есть над чем поработать, но первый день получился хорошим.

Вместо того, чтобы стремится показать время на круге, я сосредоточился на том, чтобы постепенно прибавлять в каждой сессии. Я действовал осторожно в первой тренировке, поскольку хотел проехать как можно больше кругов.

Я всё ещё пытаюсь разобраться, как на длинной дистанции работать с шинами, чтобы продлить их ресурс. Во второй сессии я чувствовал себя уже комфортнее и постарался найти предел допустимого. Времена на круге стали стабильнее – хороший шаг вперёд в повышении моей уверенности. Я очень благодарен всем в команде за то, что они помогли мне набрать скорость в этот уик-энд».

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