US Open. Киченок и Думбия потерпели поражение на старте турнира в миксте

Украинско-французский дуэт завершил участие на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $802,000

Действующие чемпионы: Данилина/Хелиёваара (Казахстан/Финляндия)

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Садио Думбия (Украина/Франция) – Эллен Перес/Сандер Жилле (Австралия/Бельгия) 7:5, 6:7(8), 3-10

Во втором сете на тай-брейке Киченок и Думбия упустили два матчбола, ведя до этого со счётом 4-2. Отметим, что для теннисистов это был первый совместный турнир.

Украинка продолжит выступление в Нью-Йорке в парном разряде вместе с Еленой Остапенко из Латвии.

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