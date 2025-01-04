United Cup. Сборная Польши второй год подряд пробилась в финал соревнований

На командном турнире в Австралии состоялся первый полуфинальный матч
Перт/Сидней, Австралия • 27 декабря – 5 января • хард • $10,250,000
Действующие чемпионы: сборная Германии
Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка
ПОЛУФИНАЛ
ПОЛЬША 3-0 КАЗАХСТАН
Хуберт Хуркач – Александр Шевченко 6:3, 6:2
Ига Швёнтек – Елена Рыбакина 7:6(5), 6:4
Майя Хвалиньска/Ян Зелиньски – Жибек Куламбаева/Александр Шевченко 6:4, 6:1
Хуберт Хуркач четвёртый раз подряд обыграл Александра Шевченко, а Ига Швёнтек одержала третью победу за семь сыгранных матчей против Елены Рыбакиной. Также полька продлила свою беспроигрышную серию до семи матчей и выиграла девятый одиночный матч подряд в рамках United Cup.
Польская команда второй сезон подряд вышла в финал командного турнира. Напомним, что в прошлом году Польша проиграла сборной Германии.
Во втором полуфинале United Cup сегодня сыграют сборные США и Чехии.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua