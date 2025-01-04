Из контракта Ферстаппена убрали связь с Марко

Когда в начале прошлого года в Red Bull произошёл новый виток борьбы за власть, Макс Ферстаппен открыто заявил о своей поддержке Хельмута Марко и соответствующем пункте в контракте.

В интервью De Telegraaf Марко сказал, что пункта об их связи в контракте Макса больше нет, но они по-прежнему рассчитывают друг на друга…

Хельмут Марко: «Я давно знаю семью Ферстаппена. На них всегда можно положиться. Слова о поддержке со стороны Макса в начале прошлого года были очень приятны и важны для меня. Он – один из величайших спортсменов в мире, зарабатывает много денег, но прежде всего придерживается своих принципов. Это не изменилось с тех пор, как ему было четырнадцать лет.

Мы убрали из контракта Макса его связь с моей работой в Red Bull. Этот пункт изменен, чтобы обеспечить успешную деятельность компании в ближайшем будущем».

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