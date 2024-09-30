Тайсон ФЬЮРИ: «Вернусь на вершину 21 декабря»

instagram.com/tysonfury/. Тайсон Фьюри

36-летний супертяжеловес из Великобритании Тайсон Фьюри поделился в соцсетях своими ожиданиями от боя с Александром Усиком.

«Вернусь на вершину 21 декабря. Продолжаю делать это 22 года», – написал Фьюри.

18 мая 2024 года Тайсон Фьюри проиграл украинцу Александру Усику решением судей. Это было первое поражение британского супертяжеловеса на профессиональном ринге. Зато Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке.

Именно 21 декабря состоится реванш между боксерами. Тайсон Фьюри и до первой встречи с Александром Усиком был острым на язык. Поэтому неудивительно, что боксер продолжает в таком же стиле готовиться к предстоящему поединку.

sport.ua