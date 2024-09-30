Мартинес извинился за свои выходки в последних матчах за сборную Аргентины

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Вратарь сборной Аргентины и "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес извинился за свое поведение, которое привело к дисквалификации на два матча отбора к чемпионату мира 2026 года.

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"Я принимаю санкцию ФИФА и прошу прощения, если кого-то обидел, празднование заключается в том, чтобы заставить многих улыбнуться, а не в том, чтобы проявить неуважение к кому-то.

У меня никогда не было намерения кого-то обидеть, и я не понимал, что жест является оскорбительным, но я постараюсь больше никого не обижать и просто сосредоточиться на завоевании титулов с Аргентиной и "Астон Виллой", – написал в своем посте в Instagram Мартинес.