Пекин. Линетт победила пятую ракетку мира на пути в 1/8 финала, Осака стала соперницей Гауфф

На турнире WTA 1000 в Китае завершились матчи третьего круга

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Эшлин Крюгер (США) 6:2, 6:2

Мэдисон Кис (США, 18) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 13) 6:3, 6:3

Кристина Букша (Испания) – Элизе Мертенс (Бельгия, 24) 4:6, 6:2, 6:2

Каролина Мухова (Чехия) – Жаклин Кристиан (Румыния) 6:1, 6:3

Магда Линетт (Польша, 31) – Жасмин Паолини (Италия, 3) 6:4, 6:0

Мирра Андреева (-, 17) – Донна Векич (Хорватия, 16) 3:6, 6:4, 6:4

Аманда Анисимова (США, 34) – Дарья Касаткина (-, 9) 7:6(1), 6:4

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) – Надя Подороска (Аргентина) 6:3, 6:2

Наоми Осака (Япония) – Кэти Волынец (США) 6:3, 6:2

Магда Линетт (№45 WTA) взяла реванш у Жасмин Паолини за поражение на Олимпиаде в Париже и вышла вперёд в счёте личных противостояний (2-1). Польская теннисистка записала в свой актив пятую в карьере победу над соперницей из топ-10 рейтинга и первую в этом году. Дальше Линетт встретится с Миррой Андреевой, которую обыграла на старте Олимпийских игр.

Аманда Анисимова пятый раз подряд обыграла Дарью Касаткину и при этом не проиграла ни одного сета. В этом сезоне теннисистки играли друг против друга на турнире WTA 1000 в Торонто, где американка дошла до финала. За место в четвертьфинале Анисимова поспорит с Чжэн Циньвэнь и попробует взять реванщ за поражение в первом круге US Open.

Наоми Осака впервые с мая смогла выиграть три матча подряд. Японка играет в Пекине впервые с 2019 года, когда стала чемпионкой турнира. Следующей соперницей Осаки будет шестая ракетка мира Коко Гауфф, с которой она играла четыре раза и дважды обыграла. Их предыдущая встреча состоялась в 2022 году в Сан-Хосе и завершилась победой американки.

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