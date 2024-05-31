«Даллас» и «Эдмонтон» сыграют в плей-офф НХЛ 1 июня

Игроки «Эдмонтона» поздравляют Коннора Макдэвида с голом. Фото USA Today Sports

«Даллас» дома на своем льду примет «Эдмонтон» в пятом матче финала Западной конференции НХЛ 1 июня. Встреча пройдет на территории «Американ Эйрлайнс-центр». Она начнется в 03.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча 1/2 финала Кубка Стэнли-2024 «Даллас» — «Эдмонтон» можно будет в прямом эфире в профильных сообществах в соцсети «ВКонтакте». Публикуем следующие варианты — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

Следите за формальными событиями пятого противостояния «Старз» и «Ойлерз» в матч-центре «СЭ».

Счет в серии — 2-2. Ранее, 30 мая, «Эдмонтон» дома одержал победу над «Далласом» со счетом 5:2.

Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в текущем плей-офф НХЛ набрал 28 (4+24) очков за 16 матчей.

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