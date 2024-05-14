Клопп: Я не чувствую разочарования. Возможно, стоило бы, но я просто не чувствую

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После матча 37-го тура АПЛ "Астон Вилла" — "Ливерпуль" 3:3, главный тренер "мерсисайдцев" вышел на пресс-конференцию и дал комментарий об игре команды:

"Я не чувствую разочарования. Возможно, стоило бы, но я просто не чувствую. Я действительно счастлив. Послушайте, мы все видели такие игры раньше; мы все видели игры, где одна команда играет за абсолютно все — квалификация в Лигу чемпионов, вероятно, означает для "Астон Виллы" все — и одна команда уже закрепилась в том положении, в котором она находится. Задача, которая стояла перед нами сегодня, заключалась в том, что мы должны были показать характер и отношение — и ребята показали сенсационный характер и сенсационное отношение. Мне это очень понравилось", — сказал Клоп.

"То, что ты можешь доминировать в игре, как мы это делали сегодня, и против хорошей команды, команды Унаи Эмери исторически сенсационно хорошо организованы. Они хотели быть агрессивными, хотели переиграть нас, но не смогли, потому что мы были настолько гибкими, что мне это очень понравилось. Мы забили рано, благодаря какому-то нелепому моменту, я не знаю точно, как мяч перелетел через линию — я не видел его должным образом со своей позиции и не мог отследить. Их первый шанс — сравнять счет, но в целом мы контролировали игру, мы хорошо играли, мы создавали, мы очень хорошо перемешивали, сзади, между ними, и мне это очень понравилось. Мы приспособились к их идеям, мы улучшили нашу защиту, потому что угроза контратак была очевидной, но мы приспособились к этому, и это было хорошо. Два-один, хороший гол, второй тайм, снова хорошо, без особых изменений, и они вдруг оттеснили нас назад или что-то в этом роде".