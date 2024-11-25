Назвали лучшего нападающего в ХХІ веке

В известном британском портале Give Me Sport опубликовали рейтинг лучших форвардов в XXI веке.

Лидером рейтинга стал легендарный бразильский футболист Роналдо, который в свое время выиграл два чемпионата мира и является обладателем Золотого мяча.

Второе место досталось французу Тьерри Анри, а третьим стал его соотечественник Карим Бензема.

В топ- также оказались Уэйн Руни и Луис Суарес.

Полный рейтинг:

Роналдо

Тьерри Анри

Карим Бензема

Уэйн Руни

Луис Суарес

Роберт Левандовски

Златан Ибрагимович

Гарри Кейн

Рауль

Самюэль Это’о