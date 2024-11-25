Назвали лучшего нападающего в ХХІ веке

В известном британском портале Give Me Sport опубликовали рейтинг лучших форвардов в XXI веке.
Лидером рейтинга стал легендарный бразильский футболист Роналдо, который в свое время выиграл два чемпионата мира и является обладателем Золотого мяча.
Второе место досталось французу Тьерри Анри, а третьим стал его соотечественник Карим Бензема.
В топ- также оказались Уэйн Руни и Луис Суарес.
Полный рейтинг:
Роналдо
Тьерри Анри
Карим Бензема
Уэйн Руни
Луис Суарес
Роберт Левандовски
Златан Ибрагимович
Гарри Кейн
Рауль
Самюэль Это’о