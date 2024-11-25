Лео Турини о том, как Шарль поссорился с Карлосом

Лео Турини, ветеран итальянской гоночной журналистики, удивлён, что кого-то удивляет, что ближе к концу сезона отношения между гонщиками Ferrari заметно испортились…

Пишу буквально на ходу. Все, кто следит за моим блогом, знают моё мнение о Максе Ферстаппене – оно не меняется с далёкого уже 2016 года. Это Феноменальный Гонщик (оба слова с большой буквы). Вам могут не нравиться какие-то черты его характера, но в истории Формулы 1 Макс уже ставил свой след, став символом современной эпохи.

Четвёртый титул он завоевал вполне заслуженно, причём это в большей степени именно его заслуга, а не Red Bull Racing.

Теперь переходим к Ferrari.

Шарль и Карлос разругались. Если честно, я удивлён, что это кого-то удивляет. С начала сезона всем известна ситуация с контрактом Сайнса, и даже странно, они с Леклером начали ссориться только сейчас! Боюсь, это тот классический случай, когда правы оба.

Поскольку Карлосу совсем недолго осталось носить красную униформу, он считает, что должен действовать исключительно в собственных интересах. Тем более, если это не наносит ущерб интересам команды.

А Леклер, который продолжит выступать за Ferrari, полагает, что его напарник уже не раз переходил критическую черту. И он по-своему прав, ведь он борется за второе место в личном зачёте – однако Карлосу до этого нет ровно никакого дела.

Отношения между гонщиками намного сложнее, чем некоторые могут представить. А полуправда всегда лишь усугубляет проблему, если её первопричина – совершеннейшая ложь.

В общем, лично я не вижу в происходящем особой драмы. Остаётся лишь пожелать Шарлю успехов в налаживании отношений с Льюисом Хэмилтоном. Прошу прощения, но если он уже сейчас так горячится, то что будет дальше?..

А в остальном итоги Гран При Лас-Вегаса меня расстроили. Причём в данном случае нельзя говорить о каких-то упущенных возможностях – Mercedes были явно сильнее. Джордж Расселл идеально провёл гонку, да и сэр Льюис тоже.

Но вот в Ferrari действовали так, что невольно вспоминались времена, когда командой руководил Маттиа Бинотто. По отношению к McLaren что-то удалось отыграть, хотя не так уж много. Борьба в чемпионате обостряется – посмотрим, что произойдёт в Катаре, но похоже, что в McLaren немного сбавили обороты. Конечно, хочется надеяться, что Сайнс и Леклер смогут претендовать на высокие результаты, и там им не придётся просто нарезать круги.

P.S.: Это первый сезон в истории Формулы 1, когда по четыре или более побед одержали четыре команды. Кто-то всё ещё говорит, что чемпионат проходит скучно?..

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