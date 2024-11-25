Невероятное достижение: украинские рапиристки взяли серебро этапа Кубка мира

Рапиристки из Украины сумели вписать свои имена в историю фехтования страны.

Команда, в составе которой Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит и Екатерина Буденко, вышли в финал на этапе Кубка мира и впервые в истории взяли серебро.

Подопечные Ольги Лелейко в 1/8 финала победили Венгрию (45:38), а 1/4 финала выбили лидеров мирового рейтинга и действующих чемпионок мира – сборную Италии (45:43).

Далее нашей команде противостояла сборная Франции. Итог боя – 41:39.

В финале рапиристки из Украины скрестили оружие с бронзовыми призерами Игр-2024 – командой Японии. Поединок завершился поражением Украиной со счетом 22:24.

Рапира, 24 ноября, Тунис

1. Япония

2. Украина

3. Южная Корея

4. Франция