Эрлингу Холанду грозит тюрьма в Швейцарии

24-летнему форварду сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду грозит один день тюрьмы в Швейцарии, пишет Blick.ch.

Все дело в том, что у футболиста есть неоплаченный штраф в размере 60 франков, который он получил 25 октября в западной части страны.

Если Холанд еще раз приедет в Швейцарию, то правоохранителям придется его задержать. Он будет обязан провести 24 часа под стражей.

При этом издание добавляет, что игрок может избежать заключения – ему просто нужно оплатить штраф, возможно, немного повышенный.

Напомним, с 2023 года в Швейцарии живет отец футболиста.