Янник Синнер: “Вернуться на турнир в качестве действующих чемпионов и снова победить – это для всех нас одни из лучших эмоций”

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал вторую подряд победу сборной Италии в Финале Кубка Дэвиса



– Янник, в прошлом году вы пообещали Маттео Берреттини выиграть этот Кубок Дэвиса вместе. Теперь вы выполнили свое обещание. Есть ли еще что-то, что вы собираетесь пообещать своим партнерам по команде на 2025 год?

– Я не собираюсь ничего обещать (улыбается). Нет, но в прошлом году были, конечно, другие ощущения. Каждый год – это разные ощущения. Очевидно, вы знаете, что вернуться в качестве действующих чемпионов и снова победить – это для всех нас одни из самых лучших эмоций. Конечно, иметь Маттео здесь как игрока и как партнера по команде – это несколько иное ощущение. Поэтому я очень счастлив и рад, что нам это удалось. Мы все выложились на 100% ради команды. Вы знаете, есть много работы за кулисами, которую не все из вас могут видеть. Наш капитан, Филиппо Воландри, принимал очень тяжелые решения. Так что мы очень рады поднять этот трофей и, конечно, пойти на предсезонную подготовку с кучей уверенности в себе. Мы все очень счастливы.

– Вы выиграли этот турнир уже два года подряд, был ли первый год сложнее, или вы считаете, что вернуться и защищать его было сложнее?

– Трудно сравнивать. Как я уже говорил, каждый год и каждый турнир отличается. В прошлом году мы играли на одну пару больше в полуфинале, а это, знаете, тоже нелегко, потому что надо восстановиться на следующий день. Я не помню, был ли у нас один выходной в прошлом году или нет. Но то, что вчера мы не играли в паре или бы остались здесь еще на два часа, имеет большое значение для сегодняшнего матча. Это очень трудно сравнивать. Мы просто счастливы, что это произошло снова. Посмотрим, что будет в будущем.

– Можете ли вы сейчас полностью наслаждаться этими победами, или вы все еще чувствуете, что над вами нависла туча в связи с апелляцией WADA, или вы вообще не думаете об этом?

– Конечно, что это немного есть в мыслях. Я всегда говорю, что у нас было три слушания, которые завершились положительно. Поэтому, надеюсь, и следующее будет таким же. Но для меня важнее всего то, что все люди, которые меня окружают и знают меня как человека, доверяют мне, не так ли? Это также причина, почему я продолжал играть на том уровне, на котором я был. Конечно, у меня были взлеты и падения, и все, кто меня знает, они видели, что я был эмоционально немного подавлен и с немного разбитым сердцем. Но иногда жизнь ставит перед тобой трудности, и ты просто должен смириться с этим.

Я думаю, что извне всегда очень, очень трудно сказать, есть ли у кого-то проблемы или нет, потому что мы всегда стараемся выступать как можно лучше. Но меня это не волнует. Я буду сотрудничать с ними, как и в трех предыдущих случаях [слушаниях], а потом мы увидим, что из этого получится. Все, что я могу контролировать, я могу контролировать. А там посмотрим. Но сейчас, наверное, будет небольшой перерыв, который пойдет на пользу всем нам. Знаете, это был очень длинный сезон. Мы просто шутили, что даже через месяц мы уже начнем играть снова, если ты хочешь сразу начать сезон с соревнований. Поэтому надо также немного насладиться отдыхом, если это возможно, окружить себя хорошими людьми и это все.



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