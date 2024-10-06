Стали только вторыми в истории после МЮ. Арсенал дошел до выдающейся отметки побед в АПЛ

Удалось вырвать в волевом стиле

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Во вчерашнем матче на "Эмирейтс" лондонский "Арсенал" принимал "Саутгемптон". "Канониры" одержали волевую победу со счетом 3:1.

Для “Арсенала” эта победа стала 400 на домашнем поле в рамках чемпионата Англии. Как сообщает Squawka, такое достижение ранее далось только "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне "канониры" провели четыре матча дома в АПЛ и одержали победу в трех из них. Только "Брайтон" смог отобрать очки у подопечных Артеты.

В общем, "Арсенал" иду на третьем месте чемпионата, уступая первому "Ливерпулю" одним зачетным пунктом.

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