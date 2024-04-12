Видео: В Ferrari вспоминают Гран При Японии

Время идёт, меняются поколения гонщиков, но каждый год от всех, кто выступает в Формуле 1, мы слышим самые восторженные слова и о трассе в Сузуке, и об удивительных японских болельщиках, которые создают на автодроме неповторимую атмосферу.

Для японской публики гонщики Формулы 1 – настоящие герои, и отношение к ним такое же, как к рок-звёздам мировой величины. Лишний раз в этом убеждаешься, когда смотришь видеоотчёт Ferrari о недавнем Гран При Японии.

Взять хотя бы кадры, запечатлевшие встречу Шарля Леклера и Карлоса Сайнса с болельщиками – на неё собралось целое море людей, дальний берег которого практически не видно.

«Каждый раз, когда мы приезжаем в Японию, мне кажется, что именно болельщики Ferrari проявляют самый творческий подход, – похвалил местную публику Леклер. – В этом плане они намного превосходят всех – какие у них безумные шляпы, какие безумные подарки он нам дарят! Это всегда приятно.

Когда мы видим эту страсть в сочетании с огромным уважением к нам, это по-настоящему радует. Здесь, в Японии, у Ferrari всегда мощная поддержка, здесь очень любят автоспорт, и здесь так много красных кепок!»

Под конец встречи Шарль и Карлос бросили в толпу ещё и свои бейсболки Ferrari.

Как всегда, едва ли не самое ценное в таких видеороликах – это возможность заглянуть за кулисы событий, в боксы команды, увидеть эмоциональную реакцию инженеров и механиков на то, что происходит на трассе. Но в случае с уик-эндом в Сузуке, конечно, это ещё и особое настроение, которое событиям придают местные болельщики…

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