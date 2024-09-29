Токио. Нисикори во второй раз в сезоне вышел в 1/4 финала, Махач и Микельсен поспорят за место в полуфинале

Итоги матчей субботы на турнире ATP 500 в столице Японии

Токио, Япония • 25 сентября – 1 октября • хард • $1,989,865

Действующий чемпион: Бен Шелтон (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Кэй Нисикори (Япония, WC) – Джордан Томпсон (Австралия) 6:2, 6:3

Хольгер Руне (Дания, 6) – Ёсихито Нисиока (Япония, WC) 6:2, 6:4

Томаш Махач (Чехия) – Томми Пол (США, 5) 2:6, 6:3, 7:6(4)

Алекс Микельсен (США) – Кристофер О’Коннелл (Австралия, Q) 6:1, 6:4

Кэй Нисикори второй раз в этом году вышел в четвертьфинал турнира ATP. В августе японский теннисист сыграл на этой стадии “Мастерса” в Монреале. Напомним, что Нисикори играет в Токио впервые с 2018 года, когда дошел здесь до финала. За место в полуфинале японец будет бороться с Хольгером Руне.

Томаш Махач и Алекс Микельсен проведут вторую встречу в этом сезоне. В мае чешский теннисист победил представителя Чехии в четвертьфинале грунтового турнира ATP 250 в Женеве.

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