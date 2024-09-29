Монегаски добились своего на 8-й компенсированной

Фото: AS Monaco, Х

Лига 1. 6-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Монпелье 2:1

Голы: Балогун 32, Камара 90+8 – Нзингула 16

Удаление: Кулибали 90+2

"Монако" все же дожал "Монпелье" на последних секундах матча на "Стад Луи II". Ламин Камара сделал подарок клубу на день рождение, наконец пробив хилую оборону соперника ударом из-за пределов штрафной. Таким образом княжеский клуб добыл свою 5-ю победу в шести турах, и сравнялся с ПСЖ в турнирной таблице. В воскресенье компанию лидерам может составить "Марсель" в случае успеха в Страсбуре.

Откровенно говоря, "Монако" был обязан закрывать вопросы о победителе задолго до компенсированного к основному времени. Но настоящий хит-парад промахов от Балогуна и Эмболо, вместе с затмениями Салису в обороне, едва не стоили княжескому клубу осечки. Начал своеобразное шоу Бреэль Эмболо, смазав два верных удара в дебютные четверть часа.

Сначала "Монако" классно ускользнул из-под прессинга и выбежал 3 в 2. Балогун выкатил Эмболо на метров 10, но швейцарец на полном ходу влепил сильно выше ворот. Еще через 7 минут у "Монпелье" снова треснул левый фланг защиты. Вандерсон заработал штрафной, с которого Эмболо головой расстреливал ворота с пары метров. Но умудрился попасть в кипера Берто.

Еще удивительнее, что после такого дебюта "Монако" еще и умудрился уступать в счете. Салису сначала обрезался на своей половине, а затем еще и проспал забег Нзингулы, открывшего счет. Сразу после розыгрыша с центра поля Салису еще раз обрезался. Файяд уже переиграл Кена и второй мяч шел в сетку хозяев, но Мохамед все же сам успел исправить собственную ошибку, выбив мяч с линии.

"Монпелье" после этого увлекся атакой и вскоре пропустил еще одну контратаку. Эмболо разрезал оборону пасом на Балогуна, а тот уверенно завершил ударом в ближний. На этом точность экс-напа "Реймса" покинула. После перерыва Балогун еще 5 раз смачно промахнется, в том числе и с метров 5. Салису едва не забьет с корнера. Дальше Камара и Уаттара погубят еще по чистому шансу. И когда "Монпелье" уже почти выдохнул, Ламин Камара неожиданным лонгшотом все же вырвет давно назревшую победу.

Монако: Кен, Кайо Энрике (Уаттара, 78), Салису, Синго, Вандерсон (Тезе, 78), Головин, Закария, Бен-Сегир (Камара, 67), Аклиуш (Иленикена, 67), Эмболо, Балогун

Монпелье: Берто, Минкарелли, Саньян, Омерагич, Сако (Тшато, 46), Файяд, Нжингула (Туре, 68), Кулибали, Саванье, Норден (Хазри, 74), Адамс (Силла, 90)

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