«Это будет его лучший бой». Звезда крузервейта – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версии IBF Джей Опетая поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Мне очень интересно увидеть реванш. Тайсон говорил, что чувствовал себя очень уверенно в первой половине боя с Усиком. Я думаю, если он начнет с чистого листа, внесет определенные коррективы, то мы увидим его лучший бой.

Усик – зверь. Я думал, что хороший большой боксер должен победить хорошего маленького бойца. Если Тайсон поработает над несколькими моментами – увидим, что произойдет», – сказал Опетая.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua