Кристиан Мбилли – Мацей Сулецки

В ночь на 28 июня на арене «Centre Videotron» в канадском городе Квебек состоится вечер бокса от промоутера Камиля Эстефана (Eye Of The Tiger).

Главным событием шоу станет бой за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг). На ринге встретятся Кристиан Мбилли (28–0, 23 КО) из Франции и представитель Польши Мацей Сулецки (33–3, 13 КО).

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Трансляция шоу в Квебеке начнется в 02:00 по киевскому времени. Мбилли и Сулецки выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа MEGOGO. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Кристиан Мбилли – Мацей Сулецки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард вечера бокса в канадском Квебеке:

Кристиан Мбилли (28–0, 23 KO) – Мацей Сулецки (33–3, 13 KO)

Стивен Батлер (35–5–1, 29 KO) – Хосе де Хесус Масиас (29–13–4, 15 КО)

Арсланбек Махмудов (19–2, 18 KO) – Рикардо Браун (12–0, 11 КО)

Джон Оробио (13–0, 11 KO) – Жолт Осадан (27–3–1, 17 КО)

Кристофер Герреро (14–0, 8 KO) – Санди Мессауд (20–8, 1 KO)

Вилкенс Матьё (13–0, 9 KO) – Ададжио Макдональд (8–1, 6 КО)

Лейла Боден (12–1, 1 КО) – Эльхем Мехалед (17–3, 3 КО)

Луис Сантана (13–0, 6 KO) – Эдуардо Эстела (17–4, 12 КО)

Уайатт Сэнфорд (2–0, 2 KO) – Марк Андреев (4–1, 0 КО)

Морено Фендеро (11–0, 9 КО) – Билли Факундо Годой (41–8, 20 КО)

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