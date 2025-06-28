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Футбол

Сборная Испания U-19 – чемпион Европы среди женщин. Красная фурия разгромила Францию в финале

Сборная Испания U-19 – чемпион Европы среди женщин. Красная фурия разгромила Францию в финале

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    • Сборная Испании U-19 среди женщин триумфировала в финале Чемпионата Европы U-19, одержав разгромную победу над Францией со счетом 0:4.

    Испанки открыли счет на 23-й минуте благодаря голу Либран, а уже на 35-й Аготе удвоила преимущество, закрепив лидерство своей команды перед перерывом.

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    • Во втором тайме Франция пыталась вернуться в игру, но на 69-й минуте их надежды окончательно угасли, когда Серражорди забила третий мяч, а затем Ноэми установила окончательный счет 4:0 в пользу "красной фурии".

    Евро U-19. Финал. Франция U-19 W – Испания U-19 W – 0:4
    Голы: Либран 23', Аготе 35, Серражорди 69', Ноэми 87'

    www.ua-football.com

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