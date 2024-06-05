Баттон: Многие помнят меня по Гран При Канады 2011 года

Гран При Канады 2011 года стал самой продолжительной гонкой в истории Формулы 1: Дженсон Баттон, её победитель, в то время выступавший за McLaren, преодолел дистанцию за 4 часа 4 минуты 39,54 секунды. Конечно, это объясняется тем, что её ход шесть раз прерывался появлениями автомобиля безопасности и красными флагами.

Но чемпиону мира 2009 года, а ныне послу бренда Williams события, происходившие 13 лет назад на автодроме имени Жиля Вильнёва, памятны не только поэтому.

Дженсон Баттон: «Монреальская трасса – очень быстрая, там немало длинных прямых, а также крутых поворотов, шпилек и шикан. У меня там были и хорошие гонки, и не очень – как у всех, но самой яркой была гонка 2011 года. Я тогда стартовал с 7-й позиции, и проходил тот Гран При в условиях постоянно менявшейся погоды, дождь то усиливался, то слабел, и так повторялось несколько раз в течение всей гонки. Я дважды оказывался на последней позиции, у меня было шесть пит-стопов и штрафной проезд по пит-лейн, у меня ломалось переднее крыло, я сталкивался с моим напарником, Льюисом Хэмилтоном, а также с Фернандо Алонсо, но на последнем круге всё-таки выиграл гонку, опередив Себастьяна Феттеля.

Гонка длилась больше 4 часов и стала одним из самых ярких событий моей карьеры. Думаю, многие болельщики помнят меня именно благодаря этому Гран При Канады. Впрочем, за годы карьеры у меня было немало хороших гонок в Монреале, и это замечательный город, в котором великолепная атмосфера, поэтому все в Формуле 1 так любят канадский этап чемпионата».

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