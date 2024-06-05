Бари. Соболева победила вторую сеяную в стартовом матче основной сетки

Анастасия Соболева вышла во второй круг на турнире WTA 125 в Италии

Бари, Италия • 3-9 июня • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Тамара Зиданшек (Словения)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Анастасия Соболева (Украина, Q) — Лучия Брондзетти (Италия, 2) 7:5, 6:4

Украинская теннисистка, занимающая 227-е место в мировом рейтинге, успешно провела свой первый матч против соперницы из топ-100. Отметим, что Брондзетти занимает 67-ю строчку в рейтинге WTA.

Во втором круге Соболева встретится с венгеркой Панной Удварди.

Также сегодня свой первый матч в основной сетке выиграла Катарина Завацкая, которая встречалась с «квалифаером» Мартиной Колменья — 6:2, 6:4. Украинка выиграла шестой матч подряд на грунте: на прошлой неделе она стала чемпионкой на турнире ITF W75 в Брешии.

За выход в четвертьфинал Завацкая будет бороться с Ренатой Сарасуа из Мексики, посеянной под шестым номером.

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