Стало известно, где Забарный может продолжить карьеру

Защитник национальной сборной Украины по футболу и английскому Борнмуту Илья Забарный может сменить команду летом.

Об этом информирует YouTube-канал «ВЗБОРНА».

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Сообщают, что украинцем интересуются Ливерпуль, Тоттенхэм, Бавария и мадридский Атлетико.

Отмечают, что Атлетико готов предложить за футболиста только 25 миллионов евро, что не устраивает Борнмут. Но после Евро-2024 ситуация может измениться.

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Напомним, Заборный впервые в текущем сезоне пропустил матч АПЛ. Центральный защитник Борнмута оказался вне заявки на игру с Брайтоном по болезни. Но его клуб разгромил Брайтон и обновил клубный рекорд по количеству очков в сильнейшей английской лиге. Заборный провел за сезон 39 встреч и отличился одним забитым один гол.

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