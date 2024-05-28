Тайсон признался, состоится ли бой с Полом после оказания ему медпомощи

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарному Майку Тайсону недавно оказали неотложную медицинскую помощь. Американцу стало плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. Во время перелета Майка начало тошнить и произошло головокружение из-за обострения язвы.

Майк впервые прокомментировал эту ситуацию и заверил, что это на бой с Джейком Полом не повлияет.

«Я чувствую себя на все 100%, хотя именно сейчас мне Пола побеждать и не надо», – сказал Майк.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 KO) выйдет в ринг против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO), сейчас активно занимающегося бойцовской карьерой. Бой Майка с Джейком Полом запланирован на 20 июля.

sport.ua