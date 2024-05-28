Магнуссен: Это худшее начало сезона в моей карьере

Кевин Магнуссен заработал лишь одно очко в текущем сезоне, а в Монако стал участником серьёзной аварии, которая привела к сходу обеих машин команды и Серхио Переса. Ходят слухи, что в 2025-м Гуаньюй Чжоу или Эстебан Окон станут напарниками Оливера Бермана в Haas F1.

Кевин Магнуссен: «Плохо когда две машины команды сходят в одной аварии. Это отстой. Это плохая, плохая ситуация. Наверное, это худшее начало сезона в моей карьере.

Я ненавижу говорить о невезении. Во многих случаях вам есть что сказать, даже если дела идут не так, как надо, и вы чувствуете, что вам не везет. Но вы не можете использовать это в качестве оправдания. Нужно сохранять хладнокровие, сохранять позитивный настрой и постараться, чтобы он сработал».

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