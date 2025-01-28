Замена для Неймара? Топ-клуб из Саудовской Аравии будет пытаться подписать главную звезду Реала

Нападающий может стать самым дорогим подписанием в истории футбола

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Винисиус Жуниор из мадридского "Реала" остается главной целью "Аль-Хиляля".

Согласно информации от испанского издания Diario AS, руководство Саудовской Про-Лиги хочет видеть главную звезду мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в своем чемпионате. Они готовят предложение в размере 300 миллионов евро для "сливочных", однако королевский клуб не собирается вести переговоры с кем-либо, если не будет активирована клаусула 24-летнего бразильца, составляющая один миллиард евро.

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Также в сообщении отмечается, что "Аль-Хиляль" является наиболее приоритетным вариантом среди всех команд, которые будут претендовать на трансфер Винисиуса в этом году. Клуб готов предложить ему пятилетний контракт с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.

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В этом сезоне Винисиус забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 26 матчах за "Реал" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

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