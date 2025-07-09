ОФИЦИАЛЬНО. Локаута в НХЛ не будет, Лига подписала контракт

NHL

НХЛ и Профсоюз хоккеистов Лиги объявили о подписании нового Коллективного соглашения, рассчитанного до конца сезона 2029/30. Минувшее соглашение истекало в 2026 году.

Это означает, что в Лиге до 2030 года точно не будет локаута.

В истории НХЛ было четыре локаута – в 1992, 1994, 2004-2005 (отменен весь сезон) и 2012 годах.

Ранее сообщалось, что в договоре будут новинки – например, потолок зарплат для плей-офф, а также новая экипировка (защита для шеи), однако официально таких подробностей пока нет.

Нужно 2 млрд долларов. НХЛ определила кандидатов на расширение чемпионата

sport.ua