Украинская бригада арбитров обслужит матч квалификации Лиги чемпионов

На ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов-2025/2026 "Дифферданж" (Люксембург) — "Дрита" (Косово) будет работать украинская судейская бригада.
Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин.
За работу системы ВАА будут отвечать Алексей Деревинский и Александр Шандор.
Матч состоится во вторник, 15 июля. Начало – в 21:00 по Киеву. В первой игре победу одержал клуб "Дрита" со счетом 1:0.