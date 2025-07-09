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Футбол

Украинская бригада арбитров обслужит матч квалификации Лиги чемпионов

Украинская бригада арбитров обслужит матч квалификации Лиги чемпионов

    • На ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов-2025/2026 "Дифферданж" (Люксембург) — "Дрита" (Косово) будет работать украинская судейская бригада.

    Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

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    • Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин.

    За работу системы ВАА будут отвечать Алексей Деревинский и Александр Шандор.

    Матч состоится во вторник, 15 июля. Начало – в 21:00 по Киеву. В первой игре победу одержал клуб "Дрита" со счетом 1:0.

    www.ua-football.com

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