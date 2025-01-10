Энди Кауэлл – новый руководитель команды Aston Martin

Перед началом сезона в Aston Martin вновь произошли перемены. Сегодня было объявлено, что Майка Крака на посту руководителя команды сменил Энди Кауэлл, который будет совмещать функции руководителя и исполнительного директора команды.

В новой структуре руководства Майк Крак будет отвечать за операции на трассе, Энрико Кардиле займёт пост главного технического директора, а бывший главный инженер Том Маккалоу останется в команде «на руководящей должности».

Энди Кауэлл: «Последние три месяца я изучал нашу работу и невероятно впечатлен преданностью, самоотдачей и упорным трудом всей команды.

С завершением строительства технологического кампуса AMR и переходом в 2026 году в полноценную рабочую команду, вместе со стратегическими партнерами из Honda и Aramco, мы делаем следующий шаг на пути к победам в чемпионате. Эти организационные изменения являются естественным следствием воплощения наших перспективных планов. Я с нетерпением жду будущего».

Источник