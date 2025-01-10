Звезда фильмов для взрослых устроила фотосессию с чемпионским поясом

Instagram. Элли Брук

Звезда фильмов для взрослых Элли Брук решила попробовать свои силы в боксе и ей это, похоже, успешно удалось. Британка стала чемпионкой среднего веса в организации Misfits Boxing.

Брук устроила фотоссесию с чемпионским поясом и выложила фото в своих социальных сетях.

В последнем поединке Элли встретилась с известной американкой Пейдж Ванзант – бой состоялся на арене «NRG Arena» в Хьюстоне (США). В мае прошлого года зрители увидели напряженную встречу, которая завершилась вничью – 48:46 Ванзант, 46:48 Брук и 47:47.

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sport.ua