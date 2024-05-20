«Что это была за ночь!». Промоутер рассказал о победах Усика и Беринчика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Промоутер Александр Красюк рассказал о том, что победы Александра Усика и Дениса Беринчика, которые случились в один день, являются лучшим моментом его карьеры, несмотря на то, что сотрудничество с обоими боксерами было под вопросом.

«Что это была за ночь! Это пик моей карьеры. Я в боксе уже 20 лет, но такого у меня не было. Усик стал абсолютным чемпионом в двух категориях. Мало у кого из промоутеров такое было. И в это же время другой украинец становится чемпионом WBO… Такое сложно представить».

«И тяжело передать, сколько работы мы все проделали. Я вам скажу, что у меня были сомнения, способен ли я быть промоутером золотого медалиста Олимпиады Усика. Я сомневался. Беринчик был серебряным медалистом, и именно с ним я договаривался первым».

«Но Беринчик не мог тогда определиться, поэтому с ним я контракт подписал на три года позже, чем с Усиком», – сказал Красюк.

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sport.ua